Quando ho fatto finta di star male per far colpo su una ragazza

(Di martedì 5 marzo 2024) Ieri ho mangiato la gamba del maiale. Si chiama così,non è stagionata. In pratica fresca. Subito non mi sono sentito bene. La psicologa fa: “Stai facendo apposta per far innamorare, anzi preoccupare la Monica!”. Le zampe del suino l'abbiamo mangiate tutti, staisolo tu”. Io: “E' vero! Hoapposta per farsu Monica”. Le sue amiche sono andate a dirglielo, lei si è offesa. Ma ha ritenuto opportuno non levarmi l'amicizia su Instagram. A quel punto mi sono innamorato di un'altra. Tale Elisabetta in Romagna. Lei no. E fa benissimo.