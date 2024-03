Qualsiasi cosa accada | il libro su Bernini in Confindustria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – Il Comitato Piccola Industria diToscana Sud, nell’ambito del ciclo di eventi a carattere culturale e di vita associativa promossi tramite la propria attività, ha organizzato per giovedì 7 marzo alle ore 18 presso la sede di Arezzo diToscana Sud (Via Roma 2), la presentazione del” di Filippo Boni. Il volume, edito da Aska Edizioni, ripercorre l’incredibile storia familiare e personale del fondatore di Zucchetti Centro Sistemi, attuale Presidente diToscana Sud. Una domenica pomeriggio di giugno Fabrizio, imprenditore visionario e pioniere italiano dell’innovazione, giunto all’apice del suo successo professionale, camminando per le strade del centro di ...