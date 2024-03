Punto Prelievi sei giorni su sette | aiuto anche per famiglie e fragili

(Di martedì 5 marzo 2024) In via D’Annunzio 7 è stato inaugurato il nuovo, gestito dall’Asst Nord Milano. Lo spazio, già sede del centro vaccinale, del consultorio e del servizio di scelta e revoca, ogni lunedì e mercoledì dalle 7.30 alle 9 e il sabato fino alle 9.30, ospiteràgli esami del sangue senza prenotazione e con ricetta. "Questo nuovotestimonia il quotidiano impegno a offrire servizi di prossimità - spiega Tommaso Russo, direttore generale Asst Nord Milano -. Cerchiamo di accogliere le esigenzedie persone, aprendo al sabato e portando sul territorio l’eccellenza di un grande ospedale". Le provette saranno, processate nei laboratori del Bassini e i referti potranno essere visualizzati sul fascicolo elettronico o ritirati in tutte ...

