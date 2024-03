Psg | Donnarumma fa il fenomeno in Ligue 1 | ora il nuovo esame Champions contro la Real Sociedad

(Di martedì 5 marzo 2024) Un momento così, con questa continuità e questa serenità, forse in Francia non l’aveva ancora mai vissuto. Gianluigiha spazzato via ormai tutte le critiche che lo hanno accompagnato in passato nella sua avventura al Paris Saint Germain e lo ha fatto con le prestazione e i numeri, che delle sue performance sono diretta conseguenza. Nell’ultima partitail Monaco (finita 0-0), dopo essersi opposto a Balogun, Gigio ha negato la rete anche a Minamino e Akliouche. Totale di sei tiri nello specchio, tutti non banali e tutti neutralizzati. Come si legge nelle statistiche della1, per la quinta volta in campionatoha effettuato almeno cinque parate in una gara di1. Solamente il portiere del Clermont, Mory Diaw (otto partite) ha fatto meglio dell’italiano. Dopo un ...

