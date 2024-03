PSG ai quarti di Champions League dopo tre anni | doppietta di uno straordinario Mbappé

(Di martedì 5 marzo 2024) Il Paris Saint Germain vince anche la gara di ritorno contro la Real Sociedad e si qualifica per ididie gol di Merino.

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 2 febbraio , sono Lecce e Fiorentina ad aprire la 23° giornata della serie A in una serata in cui vedremo in ... (infobetting)

Il Psg elimina il Brest e vola ai quarti di finale della Coppa di Francia 2023 / 2024 . Una partita non semplice per la squadra guidata da Luis Enrique, visto ... (sportface)

Riecco il vero Bayern, rimonta la Lazio e va ai quarti di Champions: In grande difficoltà in campionato, i bavaresi hanno dato finalmente prova delle loro qualità battendo nettamente la Lazio 3-0 nel ritorno degli ottavi di Champions League, ribaltando l’1-0 ...rsi.ch

Real Sociedad-PSG, il risultato in diretta LIVE: A San Sebastian la Real Sociedad cerca l'impresa provando a rimontare il 2-0 incassato a Parigi. La prima occasione, però, è per il Psg: Mbappé scappa via a sinistra e serve Barcola, ma il suo tiro è ...sport.sky

Champions League oggi in TV, le partite di ritorno degli ottavi: gli orari e dove vederle: La Champions League torna in campo con le partite di ritorno degli ottavi. Due le sfide in programma quest’oggi, martedì 5 marzo ore 21:00: Bayern Monaco-Lazio e Real Sociedad-PSG. Qui tutte le ...fanpage