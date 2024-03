Prossimo turno Serie A 2023 2024

(Di martedì 5 marzo 2024) : date e partite in programma Lasta per vivere la sua 28ª giornata, che si giocherà da venerdì 8 marzo a lunedì 11 marzo. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 28ª Giornata (8 marzo-11 marzo) Venerdì 8 marzo Ore 20.45, NAPOLI-TORINO (DAZN/SKY) Sabato 9 marzo Ore 15.00, CAGLIARI-SALERNITANA (DAZN)Ore 15.00, SASSUOLO-FROSINONE (DAZN)Ore 18.00, BOLOGNA-INTER (DAZN)Ore 20.45, GENOA-MONZA (DAZN/SKY) Domenica 10 marzo Ore 12.30, LECCE-VERONA (DAZN/SKY)Ore 15.00, MILAN-EMPOLI (DAZN)Ore 18.00, JUVENTUS-ATALANTA (DAZN)Ore 20.45, ...

L’Italia sogna en plein in Europa per il ranking , ecco come possono passare in 7: In questo caso vincere è importante ma non è l’unica cosa che conta. Per le italiane impegnate oltre confine sarebbe già un discreto traguardo passare tutte il Prossimo turno: difficile ma non ...sport.virgilio

Champions, Bayern Monaco-Lazio, chi rischia di saltare i quarti Ecco i diffidati biancocelesti: assenza che però potrebbero rischiare concretizzarsi se i diffidati di casa Lazio dovessero subire un cartellino che saprebbe di squalifica e impedimento a giocare il Prossimo turno dei quarti di ...tag24

Volley, dai prossimi test la verifica se la Igor può già alzare l’asticella: Insomma, con la conquista del trofeo europeo la scorsa settimana e la certezza della partecipazione il Prossimo anno almeno alla Coppa Cev ... sono un vero e proprio tour de force». L’ultimo turno in ...lavocedinovara