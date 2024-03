Programma F1 | orari e tv GP Arabia Saudita 2024 | palinsesto Sky e TV8 7-9 marzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo aver messo in archivio il fine settimana d’esordio rappresentato dal Gran Premio del Bahrain, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento. Il Mondiale di Formula Unoprosegue senza soluzioni di continuità e si prepara subito per il weekend del Gran Premio dell’, seconda tappa del campionato. Il fine settimana sul tracciato cittadino di Jeddah si disputerà tra giovedì 7e sabato 9, dato che anche in questa occasione la gara si disputerà un giorno prima, come accaduto a Sakhir. Solitamente sulla pistaabbiamo sempre vissuto gare emozionanti e ricche di colpi di scena, sarà così anche questa volta? Ildel Gran Premio dell’vedrà le prime due sessioni di prove libere nella giornata di ...