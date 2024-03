Pro Patria-Pro Vercelli oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di martedì 5 marzo 2024) Ecco la, l’, latv e lodi ProPro, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa si trovano in una posizione di classifica che non lascia molta tranquillità, ma allo stesso tempo potrebbero fare un pensierino al decimo posto per conquistare i playoff. La formazione piemontese, dal suo canto, vuole centrare una vittoria in trasferta per scalare altre posizioni in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 5 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

