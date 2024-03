Primavera | mancanza di fair play in Juve-Sassuolo da parte dei bianconeri Video

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 5 marzo 2024) Un triste episodio didiè avvenuto durante la partita ditrantus etrasmessa da Sportitalia. All’80’, sullo 0-2 per il, durante un’azione offensiva dellantus, un difensore neroverde si accascia a terra per crampi. I compagni buttano la sfera fuori per favorire i soccorsi. Nel frattempo, nelsi sente Montero raccomandare i suoi di tenere la palla. A quel momento, il primo a protestare è il portiere del: «È nostra mister, l’abbiamo buttata fuori noi». L’appello però va a vuoto. Lagioca e sulla rimessa “rubata” nasce il gol del 1-2. Scattano le polemiche in campo. L’allenatore delè su tutte le furie, ...