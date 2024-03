Prima Pagina IN Edicola | Inter discesa libera | ma Genoa applausi

(Di martedì 5 marzo 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT. Rigore inesistente e l’vola a +15. Sblocca Asllani, bis dal dischetto firmato da Sanchez dopo una grave svista di Ayroldi. Inutile gol di Vasquez, Juve staccata. TUTTOSPORT+15 con l’aiutino.e furia.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 4 marzo 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato (pianetamilan)

La Prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 4 marzo 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

Gino Cecchettin: «Il libro è un regalo a una ragazza speciale, mia figlia Giulia. Turetta Non ho paura a pronunciare il suo nome»: VIGONOVO - Cara Giulia”, e poi via per 160 pagine, una lunga e toccante lettera sulle ultime ore di serenità e sulle prime ore di angoscia fra l'11 e il 12 novembre 2023, su ...ilgazzettino

Prima Pagina - Tuttosport: "Juve, tira dritto!": Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in Prima Pagina facendo il punto della situazione in casa bianconera: "Juve, tira dritto!". Il commento in alto al box: "I numeri dell'attacco bianconero sono ...tuttonapoli

Prima Pagina IL MATTINO - Calzona fa i conti: servono nove vittorie: La Prima Pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo. Nella parte bassa della Prima Pagina, Il Mattino scrive di un fascicolo aperto ...areanapoli

Prima Pagina TUTTOSPORT - Juve, tira dritto! Sartori è un mago. Roma da Champions: La Prima Pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo.areanapoli

Pagina 2 | Contatto Barella-Frendrup: Ayroldi fischia il rigore e lo conferma col Var: Dopo i primi 45 minuti Inter-Genoa vede i nerazzurri condurre sul 2-0 grazie ai gol di Asllani e Sanchez con quest'ultimo dagli 11 metri ...tuttosport