Prigionieri a vita delle lancette del tempo

(Di martedì 5 marzo 2024) Morire a 20 anni. Morire a 35. Comunque morire, quando il meglio dovrebbe ancora venire. Martina e Sara, due ragazze, due vite spezzate. La prima volata da un balcone, lo dice la sentenza, per sfuggire ad un tentativo di violenza. La seconda uccisa a coltellate dal compagno, davanti ai figli in una notte di follia nell’appartamento che affaccia su Porta Sanb Lorentino. Venti coltellate per Sara nella camera dove dormiva con la figlia di due anni, tre colpi fatali per la madre Brunetta accorsa per salvare Sara. Chi braccava Martina è già fuori dal carcere. Chi ha ucciso Sara in teoria non ne uscirà più. Chi la amava è condannato aalle sbarre di quelle tragedie. Alledi un orologio fermatosi da allora. E non c’è giudice che le potrebbe liberare.

