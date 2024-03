Prezzo del gas | i costi in bolletta a febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 5 marzo 2024) Ladel gas è stata un po’ meno cara nel, perlomeno per coloro che rientrano nel servizio di tutela della vulnerabilità, che dall’inizio dell’anno ha sostituito la maggior tutela. Secondo il bollettino mensile di Arera, che pubblica le variazioni deidel gas all’ingrosso e mostra come impattano su quello finale per questa platea di consumatori, c’è stato un calo del 4% rispetto a gennaio. È una buona notizia, dopo gli aumenti del mese precedente, dovuti alla fine delle agevolazioni statali varate nel 2022 per far fronte all’inflazione, e in particolare lo è per quella porzione di italiani che, dopo la fine della maggior tutela, è rimasta l’unica a godere di tariffe ridotte. Si tratta di quanti presentano evidenti fragilità, e in particolare di coloro che: hanno più di ...