Prevenzione cardiovascolare nelle donne | visite gratuite all’ospedale di Caserta

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Per il cuore delle” è l’evento che l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” dipromuoverà, l’8 e il 9 marzo prossimi, per sensibilizzare l’universo femminile alla. Due le iniziative, una divulgativa, l’altra clinica, tra loro complementari. Venerdì 8 marzo, l’AORN divarcherà i suoi confini per congiungersi al centro storico della città, dove, nel Teatro Comunale, con inizio alle ore 17:30, si terrà il convegno-spettacolo “Pillole di scienza in un mondo di poesia, musica ed arte”, che indagherà il cuore, incrociando sul palco i consigli dei medici con le voci degli artisti. Sabato 9 marzo, invece, l’Azienda Ospedaliera, ...

