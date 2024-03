Preolimpico di Pugilato | Serra e Iozia sconfitti al primo match

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 5 marzo 2024) Varese – E’ in corso il Torneodia Varese. L’Italia schiera gli Azzurri in cerca del pass per Parigi 2024. Nella prima giornata di ieri sono usciti dalla competizione Federico(51 kg), che ha perso con Rogen Ladon (PHI) per 1-4 e Francesco(57 kg)che con Shukur Ovezov (TKM) che è stato sconfitto per 1-4 Gli Azzurri oggi sul ring (5 marzo) – fpi.it 16° W Kg. 60 Alessia Mesiano vs Agnes Alexiusson (SWE) B H 12 32° M Kg. 63.5 Gigi Malanga vs Jose Manuel Viafara Fory (COL) A H 15.45 32° M Kg. 71 Salvatore Cavallaro vs Ismael Karrar Hayder (IRQ) B H 14.15 Info Torneo – fpi.it https://www.boxingbustoarsizio2024.com/ https://boxing.athlete365.org/ Foto @bozzphoto da Federazione Pugilistica Italiana Facebook