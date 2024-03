Preolimpico di Pugilato | Mesiano e Cavallaro vincono il primo match

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 5 marzo 2024) Varese – Tre Azzurri proseguono il cammino aldi, in corso a Busto Arsizio in provincia di Varese. L’Italia sale sul ring in competizione, per puntare alla qualifica per Parigi 2024. A competere, nella giornata di oggi, sono stati Alessia(60 kg) che ha superato Agnes Alexiusson (SWE) per 4-1 e Salvatore, che si è aggiudicato ilcon Ismael Karrar Hayder (IRQ), portando a casa il risultato a favore di 5-0. Entrambi gli Azzurri si qualificano per il prossimo turno. Ha perso invece Gigi Malanga (63,5 kg), superato per 3-2 dal colombiano Jose Manuel Viafara Fory. Di seguito gli incontri di domani – 6 marzo 2024 (fpi.it) 8° W 60 Kgvs Solis (MEX) 16° W Kg. 75 Melissa Gemini vs Elzbieta Wojcik (POL) 8° M Kg. 92+ Diego Lenzi vs B Uulu ...