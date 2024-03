Premier League 2023 2024 | l’Arsenal risponde a Liverpool e City | rifila 6 gol in trasferta allo Sheffield United

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Prosegue a ritmi forsennati la corsa alla vetta dellaalla grande alle vittorie di Manchester, dominando inlocon il punteggio di 0-6 e conquistando quella che è la settima affermazione consecutiva. Neanche il tempo di organizzarsi in campo, che i Gunners sono subito pericolosi. Dopo due minuti Saka colpisce la traversa, poi passano pochi secondi e la conclusione di Martinelli viene respinta sulla linea di porta da Grbic. Ma il gol è nell’aria e arriva già al 5° minuto di gioco: sovrapposizione di Rice sulla sinistra e palla al centro che Odegaard deve solo spingere in porta. C’è solo una squadra in campo e ...