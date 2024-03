Precipita nel vano ascensore durante alcuni lavori | morto capocantiere 79enne

È morto Precipitando nel vano ascensore di un palazzo in ristrutturazione nel centro storico di Terlizzi, nel Barese, l’ultima vittima di un incidente sul ... (ilfattoquotidiano)

La vittima era il titolare dell'impresa edile e sarebbe precipitato facendo un volo di svariati metri terminato nel fondo del vano ascensore. Per lui sono ... (fanpage)

Un ultraleggero è Precipitato in fase di decollo a Vejano, in provincia di Viterbo, probabilmente per un guasto tecnico. A bordo c'erano due uomini, di circa ... (tg24.sky)

Un ultraleggero è Precipitato in fase di decollo a Vejano, in provincia di Viterbo, forse per un guasto tecnico. Due uomini di circa 60 anni, a bordo del ... (quotidiano)

Sul posto i vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri di Ronciglione. Per i due uomini a bordo, di cui non è stata ancora diffusa l'identità, non c'è stato ... (fanpage)