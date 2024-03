Potenza-Benevento | designato l’arbitro della sfida del “Viviani”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn casa giallorossa non evoca certo ricordi positivi il fischiettoper, in programma al “” giovedì 7 marzo (20:30). A dirigere la gara, infatti, è stato scelto Marco Emmanuele,sezione di Pisa, che i sanniti in questa stagione hanno incrociato nel 3-0 di Monopoli dello scorso novembre. Sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Bianchini di Perugia e Glauco Zanellati di Seregno mentre Gabriele Sciolti,sezione Aia di Lecce, sarà il quarto ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.