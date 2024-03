Poste | Regione | “Sul territorio toscano c' è ancora orario ridotto Covid”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Firenze, 5 marzo 2024 - Il servizio delle"è un presidio fondamentale non negoziabile. Le scelte operate in periodo pandemico, riduzione orari e personale, non sono rientrate. Permangono criticità sul. Comeabbiamo più volte sollecitato l'azienda, tuttavia senza esito". Così l'assessore alle infrastrutture digitali e all'innovazione, Stefano Ciuoffo, ha parlato in commissione bilancio del Consiglio regionale, della situazione degli sportelli postali. L'audizione, si spiega in una nota del Consiglio regionale, è stata voluta dal consigliere della Lega Marco Casucci che ha fatto mettere a verbale una serie di criticità e proteste arrivate direttamente da cittadini ed enti locali. La seduta è stata anche l'occasione per affrontare il piano di privatizzazioni da 20 miliardi del Governo e la cessione di quote tra ...