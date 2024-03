Possibile terapia per ridurre deficit in bambini nati prematuri | il modello del “Gaslini”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) La Spezia, 5 marzo 2024 – L’Istituto Italiano di Tecnologia e l’ospedalehanno sviluppato un nuovopreclinico per lo studio deicognitivi e comportamentali che possono manifestarsi in. Il confronto tra ile i pazienti ha portato all’identificazione di un farmaco, già in commercio, che potrebbe essere impiegato in futuro come. Tutto è nato dalla ricerca che i due istituti hanno pubblicato sulla rivista internazionale Sciences Advances, nel quale veniva sviluppato un nuovosperimentale riportantecognitivi e comportamentali simili a quelli che si possono manifestare neipretermine, ...