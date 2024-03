Porro-Cruciani mai visti così | la dittatura woke è da impazzire

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 5 marzo 2024) Ha suscitato scalpore l'intervista di Federico Rampini apparsa sul Corriere della Sera di lunedì 4 marzo. Addirittura, il pezzo – che racconta di una ragazza italiana di 42 anni inserita nel contesto formativo di un Master alla Columbia University che si è ritrovata costretta a scusarsi nei confronti dei suoi colleghi di colore, nella prima settimana di orientamento, in quanto bianca e quindi “portatrice sana di razzismo” – ha “fatto” Nicola. Il conduttore di Quarta Repubblica, durante la trasmissione di Rete 4, nel corso del format “Un tavolo per due” in coppia con Giuseppe, ha voluto dare largo spazio alla vicenda che ha turbato parte dell'opinione pubblica.è rimasto esterrefatto dalla storia, tanto che in un primo momento ha stentato a credere che fosse un'intervista veritiera. E, ...