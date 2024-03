Pordenone | bimba di 10 anni viene mandata a scuola con il niqab | la maestra chiede ai genitori di farle scoprire il volto

(Di martedì 5 marzo 2024) Auna bambina di 10si è presentata in classe con il, il vestito islamico integrale che lascia scoperti solo gli occhi, e laha chiesto aidi far togliere il copricato durante la permanenza a. Il contatto diretto ha contribuito a risolvere la situazione, ma sono stati attivati anche i servizi sociali comunali. La notizia è finita in rete provocando numerose reazioni: se la politica si espressa quasi univocamente a favore dell’intervento della, il tema ha riaperto la discussione nel mondo della. Mentre la stessa comunità musulmana ha preso le distanze dal gesto della famiglia: “Stiamo parlando di un caso che sembra non esistere, frutto forse di un malinteso”, hanno detto alcuni esponenti di ...

Una bambina immigrata di dieci anni è entrata in classe con il niqab , l'indumento indossato dalle donne islamiche che lascia scoperti solo gli occhi (ilgiornale)

In quarta elementare con il niqab. Ovvero il velo islamico che copre corpo e volto della donna, lasciando scoperti solo gli occhi. Succede a un’alunna di ... (open.online)

A Pordenone una scuola elementare è diventato teatro di disputa del Senato italiano. Vietare o no nei luoghi pubblici il Niqab e tutti i veli che coprono ... (ildifforme)

Roma, 4 marzo 2024 - Scoppia il caso a Pordenone dopo che una Bimba di 10 anni si è presentata in classe nella quarta elementare di una scuola di Pordenone ... (quotidiano)

“Il velo integrale su una bambina di dieci anni è semplicemente inconcepibile, ma in particolare a scuola è inaccettabile e la maestra è intervenuta ... (italiasera)

Tg1 ore 08:00 del 05/03/2024: Chiara Ferragni parla di Fedez a Che tempo che fa: "Non abbiamo i chiusi i ponti, ma non so se è una crisi passeggera" bimba di 10 anni a scuola col niqab, la maestra le fa scoprire il volto. Scoppia ...msn

A 10 anni in classe col viso coperto dal niqab, scoppia la protesta ma la legge non lo vieta: La vicenda di una bambina di Pordenone, arrivata a scuola col velo che lascia liberi solo gli occhi. La maestra ha chiesto alla famiglia di toglierlo. Cosa è successo e quali sono le regole in Italia ...today

Bambina di 10 anni a scuola con il niqab/ La maestra convince i genitori a toglierlo: Una bambina si presenta con il niqab a scuola a Pordenone e la maestra la invita a scoprire il volto: il velo copriva gli occhi alla piccola ...ilsussidiario