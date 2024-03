Pordenone | bambina di 12 anni muore dopo un infortunio al ginocchio Era figlia di militari americani di Aviano

La vicenda della bambina di dieci anni arrivata in classe con il volto coperto dal niqab è praticamente conclusa. La Maestra ha infatti chiesto e ottenuto che ... (tpi)

La settimana scorsa, in una quarta elementare di una scuola di Pordenone , una bambina di 10 anni si è presentata a scuola con indosso il niqab , il velo ... (news.robadadonne)

Presentato il Processo e rogo de la Vecia 2024: Pordenone - Il “Processo e rogo de la Vecia de mexa Quaresima” è uno degli eventi folkloristici più interessanti del Friuli Occidentale, diffuso in passato e ripreso dall’associazione ProPordenone nel ...pordenoneoggi

Islam, Fedriga: molto pericoloso portare nigab a scuola a 10 anni: Trieste, 5 mar. (askanews) – Bambine con il nigab “Penso sia una cosa molto pericolosa”. Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia GIulia, in diretta social, sull’episodio accaduto a P ...askanews

CULTURA INFORMA * “FESTIVAL CANZONE EUROPEA DEI BAMBINI“: « TORNA L’EVENTO NELLA CITTÀ DI TRENTO, ALL’AUDITORIUM S. CHIARA (16-17/3): che prendono vita trasformandosi in ingegnose idee gioco per i bambini, musicato da Al Bano e dal M° Alterisio Paoletti; “Danza per la vacanza” della classe I B della Scuola primaria “Elisabetta ...agenziagiornalisticaopinione