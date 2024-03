Pomeriggio 5 | Fedez | “Se voglio privacy posso chiederla anche se sono stato un p0rnografo della mia vita fino all’altro ieri”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 5 marzo 2024) Negli ultimi mesi si fa un gran parlare di Chiara Ferragni, non solo per la storia del Pandoro Balocco, di cui ha parlatoDomenica a Che Tempo che fa, intervistata da Fabio Fazio, maper la sua crisi matrimoniale. Suo maritointercettato a tal proposito, di nuovo dalle telecamere di5, dall’inviato Michel Dessì. Il cronista ha accolto il rapper scherzando Michel: Mi hanno giudicato come il “Ferragnista”, come uno che ha poco da fare…: Ti intervisto io, dai! Lo vedete Michel, dieci anni di gavetta nel giornalismo e, all’apicesua carriera, è sotto casa dia chiedergli del corno fortunato. Michel: Lei mi sfotte però!: No, non ti sto sfottendo! Sto analizzando la realtà. Il ...