Pnrr | Castellone M5S | ' altro colpo di scure sulla sanità'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. - (Adnkronos) - "Dopo il taglio daldi oltre 500 strutture tra ospedali e case di comunità; dopo il taglio di oltre 800 posti letto di terapia intensiva, come se la pandemia non fosse mai esistita e non ci avesse insegnato niente; adesso nel nuovo decretosi delinea anche undida oltre 500 milioni al Fondo complementare, destinati al rinnovamento degli ospedali. L'azione di logoramento dellapubblica da parte del Governo non conosce pause". Lo scrive in un post su Facebook Mariolina(M5S), vice presidente del Senato.