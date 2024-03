PlayStation | realtà aumentata per costruire nuovi mondi videoludici in un brevetto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 5 marzo 2024) Occhiali insono oggetto di un nuovodi Sony. Il documento, depositato nell’agosto 2023, è stato reso pubblico nei giorni scorsi. La tecnologia che viene descritta nelè molto particolare. Stando alla descrizione, infatti, il nuovo dispositivo consentirebbe di creare oggetti nellae di vederli prendere forma all’interno dei videogiochi. Per fare un esempio, si potrebbe piegare un cartoncino a formare una sorta di circuito. Osservando con gli occhiali inil risultato del nostro lavoro, potremmo vederlo trasformato in un vero tracciato di un videogioco. Un altro esempio descritto prevede la possibilità di realizzare un sistema di piattaforme che poi diventerebbero disponibili per il ...