Platinette parla dell’obesità | “Sono malato | non me ne vergogno Ho un rapporto deviato con il cibo”

(Di martedì 5 marzo 2024) Mauro Coruzzi, in arte, ammette di non vergognarsi dell'obesità e invita chi soffre di questa patologia a farsi aiutare.

Platinette ha rilasciato un’intervista molto intensa in cui parla apertamente della malattia che lo affligge da quasi tutta la sua vita. Il celebre conduttore ... (donnapop)

Platinette: «Lo ammetto, sono malato. L'obesità è una patologia di cui non ci si deve vergognare»: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, si è messo a nudo ed ha parlato del suo disagio più importante: il rapporto con il cibo. D'altronde Platinette è diventato famoso ...leggo

Platinette sulle sue condizioni di salute: "Per l’obesità serve supporto psicologico": Platinette all’Adkronos: “Ho iniziato a soffrirne per un grande dolore dovuto ad una delusione d’amore, ma bisogna farsi aiutare”.diredonna

Mauro Coruzzi: “lo ammetto, sono malato, in casa ho riserve alimentari in grandi quantità”: Mauro Coruzzi confessa da dove è iniziato il suo problema con l'obesità e cosa ha fatto, cosa continua a fare Mauro Coruzzi lo sa da tempo che l’obesità grave con cui convive è una vera malattia. Parl ...ultimenotizieflash