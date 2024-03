Più che Supersex | un Superflop

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 5 marzo 2024), come il giornaletto omonimo, è stata annunciata insieme alla promessa di raccontare l’incredibile storia di Rocco Tano. E sarà stato il titolo, l’allusione ad un mondo in cui il sesso sia (anche) un superpotere, o l’idea di poter assistere alla parabola epica di quel ragazzino di Ortona, ma le aspettative – sin da subito – sono state alte. Doveva essere bello. Doveva essere colorato, divisivo, doveva essere sporco e sudato e scorretto come ci si immagina possa essere l’industria del porno. Doveva essere tutto, non è stato niente. La serie originale Netflix, disponibile online da mercoledì 6 marzo, ha tarpato le ali della nostra fantasia, sostituendo all’epica la banalità di una narrazione già letta e già vista, dominata dall’eccessiva (e, a tratti, noiosissima) drammatizzazione dell’esistenza altrui., con Alessandro Borghi ad ...