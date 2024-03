Più antico dell’Italia | coetaneo della nostra provincia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Tutti sanno che un quotidiano ha il compito di informare ogni giorno, ma forse non tutti sanno che in Toscana La Nazione è la testata storicamente più vecchia, con i suoi ben 165 anni, da compiere a luglio. Sorella maggioreItalia, coetaneaè la prima testata con le caratteristiche del quotidiano moderno: uscita giornaliera e informazioni variegate. Ma un quotidiano dell’Ottocento che richiama, prima che un’unità politica, il sentirsi uniti dalla storia comune, dalle tradizioni non è un po’ troppo particolare? A conoscerne la storia più che particolare è di buon augurio! Era la sera del 13 luglio 1859 e Bettino Ricasoli, convocò a Palazzo Vecchio Carlo Fenzi, Piero Puccioni e Leopoldo Cempini perché l’idea di far nascere la nazione, unificare tutta l’Italia doveva ...