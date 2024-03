Pisa | sospiro di sollievo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Si attende il responso definitivo dei medici sulla situazione di Nicholas Bonfanti, ma da San Piero a Grado emerge un cauto ottimismo sullo stato di salute del giocatore. Domenica contro il Cittadella l’attaccante era uscito dopo soli 13 minuti di gioco, ma sembra che il problema sia meno grave del previsto. A un primo sguardo da parte dello staff medico infatti emergerebbe solo un affaticamento muscolare per l’attaccante che, oggi, svolgerà tutti gli approfondimenti medici del caso. Visti i tanti infortuni infatti è stato deciso per la sostituzione. Il giocatore avrebbe voluto anche proseguire la partita, invitando ad aspettare prima del cambio, ma per sicurezza, vista anche la storia clinica di Bonfanti, che nell’ultimo anno e mezzo ha avuto tanti problemi muscolari, si è scelta la via della cautela. Resterà in dubbio per la partita con la Ternana e lo aspetta una settimana di ...