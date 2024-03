(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – Ilsegna il superamento delle 2diche sul territorio comunale di(2.035.034). Il dato in assoluto più alto mai raggiunto rappresenta un incremento del 13% sull’anno precedente. Viene quindi superato il dato pre-Covid del 2019 quando furono registrate 1.987.769nelle strutture comunali. Bene anche il dato degli 896.074 arrivi (+18% sul 2022). A tirare sono soprattutto gli stranieri con un aumento del +28% di arrivi e del +23% di. Glini, che pure avevano garantito una forte presenza negli anni della pandemia, fanno registrare comunque un incremento del +9% di arrivi e del +3% di. Nelle ...

Il mercato del Brescia rimane frenato da alcuni nodi che non si riescono a sciogliere, mentre la FeralpiSalò , ricaricata dagli ultimi risultati che l’hanno ... (ilgiorno)

Piacenza, a un’ora e mezzo soltanto da Milano, è una meta perfetta per un week end. Splendido il suo centro storico, con le basiliche, le chiese, gli antichi ... (gamberorosso)

Bianca Berlinguer «mi piacerebbe fosse aggredita e che le forze dell’ordine si girassero dall’altra parte», scrive in un post poi rimosso su Facebook il ... (open.online)

Pisa piace, in Italia e all’estero: nel 2023 i turisti superano i 2 milioni di presenze: Pisa, 5 marzo 2024 – Il 2023 segna il superamento delle 2 milioni di presenze turistiche sul territorio comunale di Pisa (2.035.034). Il dato in assoluto più alto mai raggiunto rappresenta un ...lanazione

Neonato portato via da Pisa: trovato dai carabinieri nel Grossetano. Insieme ai genitori: Li hanno trovati i carabinieri in un comune della provincia di Grosseto: il bambino portato via dall'ospedale di Pisa e i suoi genitori. C'era anche un altro figlio minore. Secondo le prime informazio ...firenzepost

Cittadella, confronto tifosi-Gorini-Branca post Pisa. Stefano Marchetti: «Bisogna fare, più che parlare»: Il direttore generale si ritrova a commentare l'ennesima sconfitta dei suoi in questo ultimo mese e mezzo di campionato ...padovaoggi