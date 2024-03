Pippo Baudo commuove tutti | il conduttore quasi in lacrime in diretta

Leggi tutta la notizia su movietele

(Di martedì 5 marzo 2024) Nonostante non sia più uno dei conduttori più presenti nella TV attuale,è ancora un personaggio molto amato e apprezzato. Ciò si deve in parte alla sua professionalità e al suo talento come uomo di spettacolo. Tanti sono i programmi che hanno visto la sua conduzione.ha sempre lasciato la sua impronta MovieTele.it.