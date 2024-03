Pino D’Angio | il ritorno a Sanremo con i Bnkr44 | «Tre mesi prima mi hanno tolto un polmone La malattia mi spaventa negli occhi degli altri»

(Di martedì 5 marzo 2024) È tornato sul palco, al Festival di, a 21 anni dalla scoperta del primo tumore., che all’Ariston ha duettato con i giovanissimi, ha 71 anni eanni Ottanta ha collezionato alcuni successi che, soprattutto all’estero, loreso una star. Ha doppiato i film di Woody Allen, il suo rimpianto è non esser riuscito a fare Jago nell’Otello di Zeffirelli, ha scritto canzoni per Mina, ha recitato per Tornatore, ha vinto un Grammy e oltre nove dischi d’oro… ma tutti gli chiedono ancora di Ma quale idea. «Per una persona che ha costruito un palazzo di 50 piani, possibile che ti chiedono sempre la terza finestra a sinistra?», si sfoga in una lunga intervista a SuperGuidaTv, in cui parla anche della suae spiega perché ha voluto ...

Pino D'Angiò: «Contro il tumore non si combatte, vedere la malattia negli occhi degli altri mi spaventa». Come sta il cantate L'esibizione a Gabicce nel 2022: Pino D'Angiò è un cantante che ha raggiunto il successo negli anni '80. Per far capire alle generazioni di chi stiamo parlando, basta nominare la canzone «Ma quale idea» del 1981. La canzone, un vero ...msn

Pino D'Angiò: «Contro il tumore non si combatte, vedere la malattia negli occhi degli altri mi spaventa». Come sta il cantate: Pino D'Angiò è un cantante che ha raggiunto il successo negli anni '80. Per far capire alle generazioni di chi stiamo parlando, basta nominare la canzone «Ma ...leggo

“Contro il cancro non si combatte” Il grande artista é tornato a parlare del suo calvario: come sta oggi dopo 7 tumori e lunghe terapie: Pino D'Angiò è tornato sotto i riflettori, oltre al suo successo, anche a causa della sua malattia, proprio dopo l'originale apparizione a Sanremo. Pino D’Angiò, icona della musica italiana degli anni ...bigodino

Pino D’Angiò, “Ma quale idea” torna in cima alle classifiche: Pino D'Angiò, "Ma quale idea" torna in cima alle classifiche Di recente la canzone “Ma quale idea” è tornata in cima alle classifiche musicali grazie ...ilsipontino

Pino D'Angiò e una carriera straordinaria: “Non solo 'Ma quale idea'": Pino D’Angiò è tornato in cima alle classifiche con il suo classico "Ma quale idea" grazie al passaggio al Festival di Sanremo.tgcom24.mediaset