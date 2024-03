Pil Italia | Istat | +0 | 2% nel quarto trimestre | +0 | 6% su anno

(Di martedì 5 marzo 2024) La crescita congiunturale del Pil diffusa il 30 gennaio 2024 era stata dello 0,2% mentre quella tendenziale era stata dello 0,5% Neldel 2023 il prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati condi riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto alprecedente

Il Pil del quarto trimestre ha registrato un +0,6% superando attese e precedente lettura su base trimestrale. In generale, il Prodotto interno lordo Italiano è cresciuto dello 0,9% lo scorso anno

