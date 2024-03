PIL acquisito 2024 | mini revisione al rialzo | ma consumi soffrono

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 5 marzo 2024) La crescita si consolida leggermente, ma inon ripartono. L’Istat ha comunicato oggi che nel quarto trimestre del 2023 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% nei confronti del quarto trimestre del 2022. PIL,positiva Riguardo ai principali aggregati della domanda interna, sono in diminuzione rispetto al trimestre precedente ifinali nazionali dello 0,9%, mentre gli investimenti fissi lordi crescono del 2,4%, le importazioni dello 0,2% e le esportazioni dell’1,2%. Dati accolti dalle associazioni con cautela: “gli ultimi tre mesi dell’anno fanno registrare una frenata della spesa delle famiglie, che diminuisce ...