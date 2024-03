Piergiorgio Pulixi | “I miei thriller raccontano la realtà e amano le donne”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 5 marzo 2024), scrittore sardo diventato in questi ultimi anni uno dei migliori giallisti italiani, ha cominciato a scrivere giovanissimo gialli nel collettivo Mama Sabot di Massimo Carlotto (“Ho avuto la fortuna di imparare dal migliore”) e grazie ai suoi investigatori – quasi tutti femminili – carismatici e affascinanti, i suoi libri hanno conquistato i lettori e reso la sua terra, la Sardegna, protagonista misteriosa e seducente. Perché hai scelto proprio il genere?Credo risalga tutto a quando ero bambino e mio padre collezionava i gialli Mondadori, con quelle copertine un po’ macabre. Io ne ero affascinato, mosso anche dal fatto che non potevo leggerli. E come tutti i tabù, le cose proibite acquistano fascino. Questo ha fatto maturare l’interesse verso questo genere proibito allora e da grande mi ha fatto venir ...