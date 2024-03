Piazza Affari oltre i 33mila +0 | 7% Oro e Bitcoin al record storico | spread sotto 140

Alle 12 ora italiana si terranno a Mosca i Funerali di Alexei Navalny , l'oppositore russo morto in circostanze da chiarire in una colonia penale artica. ... (ilgiornaleditalia)

Listini in rialzo dopo i record di Wall Street e Tokyo. In febbraio rallenta l’inflazione europea. Segnali contrastanti dall’economia cinese. A Milano bene ... (ilsole24ore)

Ok della Fda alla piattaforma di diagnostica Liaison Plex per le malattie respiratorie. L’esito arriva in soli 3 minuti (ilgiornale)

Mercati finanziari italiani : Piazza Affari in rialzo trainata da saipem e prospettive positive L’andamento di Piazza Affari oggi ha visto un inizio in ... (puntomagazine)

Borsa: Milano (+0,7%) chiude di slancio sopra i 33mila con rotazione su energia -2-: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mar - Nel dettaglio, a Piazza Affari A2a si posiziona in testa al listino chiudendo a +3,8%. Bene le utilities in generale con Hera (+2,7%), Enel (+2,3%) ed ...borsaitaliana

Piazza Affari la migliore in Europa, Ftse Mib a +0,7%: Chiusura in ordine sparso per le borse europee, in un clima di attesa per gli eventi più importanti della settimana. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,7% a 33.146 punti, con ...finanzaonline

Borsa chiusura 5 marzo: spinta dagli energetici, Piazza Affari regina d’Europa sfonda quota 33 mila. Record per oro e bitcoin: Il listino milanese spicca in Europa grazie a utility, petroliferi e banche mentre le altre Borse europee si trovano in uno scenario contrastato. Wall Street in ribasso in un clima di attesa per le pa ...firstonline.info