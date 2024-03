Pestata selvaggiamente dal compagno davanti al figlio di 2 anni | i vicini di casa danno l’allarme

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 marzo 2024) Colleferro, nuovo episodio di violenza domestica: 28enne finisce in ospedale perchè ille scaraventa contro una sedia. La donna aveva paura ad uscire – Ilcorrieredellacittà.comColleferro, violenza domestica finita in tragedia. Nessun episodio è giustificabile o a lieto fine, ma stavolta la situazione poteva finire in modo sconcertante. Questo vuol dire che la mattanza poteva portare a un fine vita. La morte non solo come spauracchio, ma come possibilità concreta nell’immediato. La coppia stava litigando da tempo. Questo basta a chiarire un contesto già borderline. Lei 28, lui poco di più, coetanei ma con visioni diverse. Soprattutto rispetto alla gestione familiare e dei figli. Una serie di incomprensioni sono diventate voragini entro cui lasciar penetrare l’abisso: le parole non bastano più e occorre andare oltre, secondo la follia ...