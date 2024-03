Pescara | arrestato l’attaccante Luca Sasanelli | accusato di violenza domestica

(Di martedì 5 marzo 2024), attaccante del, è statoper. Il 19enne, arrivato nel club abruzzese dall’Andria nel mercato di gennaio, attualmente è agli arresti domiciliari. L’indagine è condotta dai carabinieri di Bari. Domani sera ilgiocherà in trasferta contro la Recanatese. Il, “preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali“, ha fatto sapere il club abruzzese con una nota. L'articolo CalcioWeb.

