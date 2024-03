Perla Vatiero pentita al Grande Fratello | “Non lo accetto” | Mirko insultato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 5 marzo 2024)si è lasciata andare ad uno sfogo questo pomeriggio nella casa del. La ragazza ancora non riesce a capacitarsi della pessima figura fatta durante la puntata di ieri del programma. A causa dei messaggi in codice che lei, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si sono scambiati, infatti, adesso il rapporto conBrunetti sembra essere compromesso. La giovane ha avuto un crollo ma, nel frattempo, cosa starà succedendo al ragazzo fuori dalla casa?non accetta il pensiero di: lo sfogo al GF Nella casa delc’è stato un momento di sconforto per. La ragazza, infatti, confidandosi con Greta Rossetti ha fatto un mea culpa di come si è ...