Perla si confronta con Alessio dopo la diretta del GF | i messaggi in codice con Sergio – VIDEO

In questi giorni all’interno della Casa del Grande Fratello , Mirko Brunetti che ha varcato la porta rossa in qualità di ospite mercoledì sera per trascorere ... (anticipazionitv)

Eccellenze MeridionaliMirko e Perla si confrontano al Grande Fratello: "Non riesco a togliermi dalla testa quel momento in cui stavamo insieme e di me non ti ... (eccellenzemeridionali)