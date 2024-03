Perché tutti i pezzi utili a spiegare l' origine della vita vanno studiati insieme

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 5 marzo 2024) La ricerca sui meccanismi molecolari che hanno portato all’non è mai stata così fiorente: sempre più risulta chiaro che, anche se non riusciremo probabilmente mai a ricostruire esattamente lo specifico processo storico che ha datoa tutto ciò che oggi chiamiamo vivo sul nostro pianeta, esistono in realtà un gran numero di alternative possibili, sicché il cumulo delle loro probabilità indipendenti e la varietà delle condizioni chimiche in grado di innescare i singoli processinei più svariati angoli dell’universo può persino portare a ipotizzare più solidamente di un tempo che lasia apparsa indipendentemente più volte nel cosmo. Tuttavia, come argomentato in un nuovo editoriale su Nature, proprio il successo delle tantissime e indipendenti linee ...