Perché tutta Philadelphia ha pianto per il ritiro di Jason Kelce | “Il matrimonio perfetto tra un giocatore | una città e una squadra”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Una intera carriera in una sola, per una sola. E un addio che segna la fine di un’era.si è fermata e haper la conferenza stampa al NovaCare Complex con la qualeha annunciato il suodopo 13 stagioni nella NFL e un Super Bowl vinto con gli Eagles. Il centro, 36 anni, è diventato non solo uno dei migliori nel suo ruolo della sua epoca, ma soprattutto un idolo di Philly. Difficile spiegare un rapporto così intenso tra une una. Ci ha provato il proprietario degli Eagles, Jeffrey Lurie: “Non è mai esistito unpiùtra un, unae una ...