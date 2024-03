Perché l’Italia al comando nel Mar Rosso è un passo decisivo Le parole di Menia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 5 marzo 2024) Qualche mese fa eravamo all’indomani dell’aggressione terroristica di Hamas e in quest’Aula ebbi modo di ricordare un libro, quello di Francis Fukuyama, che profetizzava la fine della storia immaginando che la storia si fosse fermata e finita, all’indomani della caduta del muro di Berlino. In quell’occasione in Aula dissi: guardate come la storia si sia tutt’altro che fermata e stia invece correndo e procedendo di corsa. Dicevo allora che l’aggressione russa dell’Ucraina era ormai datata due anni e aveva dato la stura a tanti conflitti: molti conflitti regionali stavano diventando globali, dissi che dovevamo prepararci a qualcos’altro e intravedevo quel che accadeva nel mar. Non è che io sia stato un profeta, bastava leggere quello che accadeva. Oggi ci troviamo a votare una proposta di risoluzione che autorizzerà altre tre missioni. Sono missioni in connessione, ...