Perché l' attrice ha utilizzato il linguaggio dei segni nella casa del Grande Fratello?

Meghan Markle avrebbe chiamato la cognata Kate Middleton . La notizia, resa nota dal settimanale statunitense Us Weekly, rientrerebbe in un'ampia strategia di ... (fanpage)

La giovane attrice non ha mai toccato una sigaretta in vita sua, eppure. «Può succedere: il fumo non è la sola causa, il Tumore al polmone ha una genesi ... (vanityfair)