Perché la dieta pescetariana è una scelta vincente per la salute? Lo spiega la Dottoressa Elisabetta Macorsini | nutrizionista

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 5 marzo 2024) Il pescetariano conquista il mondo. Se non altro quello delle diete, forsenumerosi studi hanno dimostrato che questo regime alimentare è davvero sano e ricco di benefici per chi lo sceglie. Allora scopriamo insieme alla, biologadi Humanitas Medical Care – Ospedale Humanitas Mater Domini, quali cibi si possono portare in tavola e quali sono i benefici di questache, lo dice già il nome, non rinuncia mai al pesce. ...