Perché il governo Meloni ha dovuto mandare a Bruxelles delle correzioni tecniche per il Pnrr

Sono di nuovo giornate euforiche per il mondo bancario, che cresce in Borsa raggiungendo risultati perfino inattesi. Il motivo? Si scommette sul risiko, con le ... (affaritaliani)

Titolo alto: Ecco perché il governo non cederà altre quote di Mps Titolo strillo: Vendere altre quote di Montepaschi? Un rischio per il governo: lo scenario ... (affaritaliani)