Perché i bambini si mettono le dita nel naso? Ci sono conseguenze o rischi?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 5 marzo 2024) Mettersi lenelè un’abitudine comune, non solo nei. Uno studio, infatti, rivela come questa sia una pratica quasi universale. Non dovrebbe essere considerata patologica, prosegue lo studio, come altre abitudini tipo la tricotillomania o l’onicofagia (il mangiarsi le unghie), ma è un modo di fare che, oltre a non essere socialmente accettato, può creare qualche problema. Non tutti, infatti, silenelper lo stesso motivo ed è utile conoscere capirei più piccoli lo fanno, qualie come insegnare loro ad abbandonare questo comportamento. Soprattutto considerando come il mettersi lenel, secondo diversi studi, potrebbe avere ...