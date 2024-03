“Perché ha abbandonato” Marco Maddaloni fuori dal Grande Fratello | il vero motivo del suo addio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 5 marzo 2024) Nuova puntata dele un nuovo. A lasciare per sempre il loft di Cinecittà è stato, uscito la scorsa settimana a causa della scomparsa del suocero, il padre della moglie Romina. Unche ha commosso i coinquilini del reality show condotto da Alfonso Signorini, la giornalista Cesara Buonamici nella veste di opinionista e Rebecca Staffelli nella postazione social. Dopo la morte del suocero Mario e l’uscita dalla casa delha fatto ritorno ma solo per salutare gli amici e abbandonare definitivamente il reality show. Una decisione molto sofferta ma che è stata necessaria per diversi motivi. Quando il concorrente era sparito, Paolo aveva confessato a ...