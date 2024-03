Perché gli Houthi hanno a disposizione un arsenale d’armi illimitato e chi li finanzia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 5 marzo 2024) Gli attacchi deglinel Mar Rosso continuano a costituire un problema serissimo per il traffico marittimo internazionale. I leader del gruppo fin da subitoparlato del conflitto tra Hamas e Israele come causa scatenante dell'operazione. Ma i miliziani stanno aumentando la loro influenza in Yemen già da anni, anche grazie al contributo dell'Iran, e ora sono alla ricerca di un riconoscimento internazionale. A Fanpage.it l'ammiraglio Giampaolo Di Paola ha spiegato la situazione.